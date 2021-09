LIVE | Corona-apps staan op miljoenen telefoons, thuiswerkadvies begint te knellen

Video Greenpeace is politie te slim af en klimt op dak Tweede Kamer: ‘De natuur kachelt achteruit’

14 september Gillende sirenes, aanstormende agenten en Greenpeace-activisten op het dak van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. In nog geen dertig seconden is het centrum van de Nederlandse politiek veranderd in een grote natuurdemonstratie.