LIVE | Code rood om storm Poly: geen treinverkeer in groot deel Nederland, stel reis uit als het kan

,,Denk even na of het levensbedreigend is'', aldus de woordvoerder. En als dat niet zo is, als bijvoorbeeld een boom dreigt om te vallen, kunnen mensen bellen naar 0900-0904.

De woordvoerder spreekt van een nijpende situatie , voor in ieder geval zijn regio. ,,Maar misschien geldt het wel voor het hele land.'' Volgens hem bellen mensen nu 112 voor afgewaaide takken en omgewaaide trampolines. ,,Daardoor kunnen mensen in levensbedreigende situaties mogelijk niet geholpen worden'', waarschuwt hij.

Het alarmnummer 112 dreigt in de regio Kennemerland overbelast te raken . Daarvoor waarschuwt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland woensdagochtend. ' Bel alleen 112 als het levensbedreigend is' , zo roept hij mensen op.

,,Het moet heel plaatselijk geweest zijn, precies aan de achterkant van ons huis. We wonen in een twee-onder-een-kapwoning, en ook bij de buren liggen de bomen om. De bladeren liggen tot in de badkamer . Maar achter in de tuin staan de tuinstoelen nog gewoon overeind...”

,,Ik lag net in bed”, vertelt De Milliano, ,,dus ik heb het niet gezien. Maar we hoorden ineens een hele grote klap, en toen lag er een boom in de serre . Echt bizar .” De serre van De Milliano, gemaakt van kunststof, is compleet vernield.

De Hoornse scholen hebben in totaal 3500 leerlingen, maar de eindexamenkandidaten hoeven niet meer naar school. Het Tabor College, de onderwijsgroep waar de drie middelbare scholen onder vallen, bracht de ouders om 07.44 uur op de hoogte. De scholen bekijken rond het middaguur of kinderen weer naar school mogen komen .

Zomerstorm is een feit, uur lang windkracht 9 gemeten

De eerste zomerstorm sinds 26 augustus 2020 is een feit. Daarvoor moet er een uur lang windkracht 9 zijn bij zeker één KNMI-weerstation. Dat was vanmorgen tussen 07.00 en 08.00 uur het geval bij weerstation IJmuiden. Vlak daarna werd ook een extreem zware windstoot van 145 km/uur gemeten in IJmuiden.

Dit jaar was er ook storm op 13 maart. In 2022 waren er stormen op vijf dagen, meldt WeerOnline: 31 januari, 6 februari en 16, 18 en 20 februari. De storm van 18 februari sprong er uit. Dit was Eunice en met 10 Beaufort was Eunice zelfs een zware storm. Ook werden op deze dag windstoten gemeten van 145 kilometer per uur.