LIVE | Code rood beëindigd, in twee provincies nog wel code oranje van kracht

Met video'sHet KNMI heeft code rood ingetrokken voor storm Poly. Wel kunnen er met name in de noordelijke helft van het land zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur zijn, dus de storm is nog niet voorbij. Code oranje is daar nog van kracht. In Haarlem is een vrouw om het leven gekomen nadat een boom op haar auto viel. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.