LIVE | Circa 7300 nieuwe coronagevallen, hoogste aantal sinds half juli

coronavirusHet aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 200, het hoogste aantal in vijf weken. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7301 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.