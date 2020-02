LIVE | Chaos in supermarkten Hong Kong, aantal besmettingen ‘corona-cruiseschip’ loopt op

Bijna 27.000 meldingen over datalekken, maar dat is nog lang niet alles

8:44 De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar bijna 27.000 meldingen ontvangen over een datalek. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van 2018. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 blijft het aantal meldingen stijgen, aldus de privacywaakhond.