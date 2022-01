LIVE | Brussel maakt zich op voor nieuw protest, Nieuw-Zeelandse premier in isolatie

Video The Voi­ce-schan­daal trekt duizend demonstran­ten naar Museump­lein, oud-kandidaat aanwezig

Onder het motto No blame, but change demonstreerden vandaag op het Amsterdamse Museumplein enkele honderden zichtbaar strijdbare betogers tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en tegen het fenomeen dat niet de daders de schuld lijken te krijgen, maar vaak de slachtoffers. De excessen rond het tv-programma The Voice of Holland gaven de aanleiding voor de demonstratie.

29 januari