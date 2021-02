LIVE | Britten willen eind juli alle volwassenen hebben gevaccineerd, aantal besmettingen in België stijgt

CoronaUit het Catshuis kwam gisterenavond hét lichtpuntje waar kappers in heel Nederland op zaten te wachten. Morgen horen ze of de deuren op 2 maart weer open kunnen. In de strijd tegen het coronavirus wil Groot-Brittannië eind juli alle volwassenen in het land hebben ingeënt. Tot nu toe hebben meer dan 17 miljoen Britten een eerste vaccinatie gekregen, bijna een op de drie inwoners boven de achttien jaar. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.