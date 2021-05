LIVE | Britten terughoudend met versoepelingen, ‘hausse aan boekingen’ verwacht

CoronavirusHet Verenigd Koninkrijk zal terughoudend zijn met het uitbreiden van de groene lijst van landen waar mensen naartoe mogen reizen, zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine hoeven. Premier Boris Johnson zegt de lijst niet te snel uit te willen breiden vanwege het risico op nieuwe coronavarianten. Reisorganisaties verwachten morgen een ‘hausse aan boekingen’ voor vakanties omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken dan bekendmaakt welke landen een positief reisadvies krijgen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.