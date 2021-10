LIVE | Britten bezorgd over besmette jongeren, Amnesty: Corona negatief voor vrijheid meningsuiting

Coronavirus LIVE | 'Ongevacci­neer­de zwangere vrouwen belanden vaker op ic door deltavari­ant’

18 oktober Artsen waarschuwden in augustus al dat de deltavariant van het coronavirus gevaarlijker zou zijn voor zwangere vrouwen. Volgens Trouw blijkt dat nu ook uit onderzoek. Nederland kleurt komende week grotendeels rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Het aantal positieve tests loopt verder en verder op. De ‘najaarsstijging’ kan betekenen dat andere landen op den duur strengere regels voor Nederlandse reizigers invoeren, zoals bij de vierde golf in juli ook gebeurde. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.