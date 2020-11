LIVE | Britse regering versoepelt reisbeperkingen rond de feestdagen

VIDEO Model Sandra (30) verloor in vier dagen al haar haren: ‘Dit is mijn kaalver­haal’

21 november RIJSSEN - Haar. Het is een onderdeel van onze identiteit. Dat weet Sandra Dannenberg (30) uit Rijssen als geen ander. Het model verloor in vier dagen al haar haren, hele plukken had ze in haar handen. Ze poseerde kaal voor de lens van Humberto Tan.