LIVE | ‘Britse regering gaat reisbeperkingen rond feestdagen versoepelen’

Aantal nieuwe besmettin­gen stijgt tot 5974, minder dan 2000 coronapa­tiën­ten in ziekenhuis

20 november Het RIVM meldt vandaag 5974 nieuwe coronabesmettingen. Het is het hoogste aantal in een week tijd. Wel liggen er voor het eerst sinds een kleine maand minder dan tweeduizend coronapatiënten in de ziekenhuizen. ,,Dat is positief, maar we zitten qua besmettingen nu op een plateau en dat is niet waar we willen zijn”, zegt premier Rutte vandaag.