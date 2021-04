LIVE | Brits onderzoek stelt ex-patiënten opnieuw bloot aan corona, helft volwassenen VS heeft coronaprik

CoronavirusEr zijn zondag 8600 nieuwe coronagevallen geregistreerd door het RIVM. Verder zegt Paul Depla, burgemeester van Breda, alle zorgen over het 538 Oranjedag-testfeest serieus te nemen. De petitie tegen het ‘testival’ is zondagavond bijna 300.000 keer ondertekend. In de VS zijn inmiddels de helft van alle 18-plussers gevaccineerd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.