LIVE | Braziliaanse virusvariant in Canada, ‘Jongere heeft minder seks door coronacrisis’

winterweer LIVE | Rijkswater­staat: 'Ga niet de weg op’, code geel vanaf het middaguur

7:17 Tot maandag 12.00 uur geldt vandaag code oranje in ons land wegens uitgebreide gladheid. Dat meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook maandagochtend niet de weg op te gaan. Het treinverkeer komt maandagochtend langzaam weer op gang nadat er gisteren amper treinen reden. Op een aantal trajecten rijden vanochtend weer sprinters. Het aantal storingen is flink teruggebracht door onderhoudsteams van ProRail die de hele nacht hebben doorgewerkt. Volg alle ontwikkelingen rondom het winterweer in ons liveblog.