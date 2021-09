LIVE | Bill Gates steekt geld in nieuw coronamedicijn, KHN: Plannen kabinet met horeca zijn onacceptabel

Cel dreigt voor rijke Nederland­se aanbidder Belgische ex-Miss na ‘ongelukje’

8 september Een Nederlandse zakenman die een voormalig Miss België zou hebben willen doodrijden, dreigt de gevangenis in te gaan. Het Belgische Openbaar Ministerie eist drie jaar cel en een boete van 1.000 euro voor Jacobus P. omdat hij in 2013 de ex-miss opzettelijk aanreed in de buurt van het Antwerpse stadspark.