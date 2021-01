LIVE | Besmettingen in Duitsland passeren de twee miljoen, ‘Vertrouwen in virusaanpak overheid daalt’

VIDEO Stuk minder positieve tests, veruit meeste besmettin­gen binnens­huis

12 januari Het aantal positieve coronatesten is de afgelopen week met ongeveer 12 procent afgenomen. Het waren er 49.398, tegenover 56.440 vorige week. Ook het percentage tests dat positief uitpakte daalde, van 13,7 procent naar 12,8 procent. Het afgelopen etmaal was het aantal besmettingen 4986, het laagste niveau in zes weken tijd.