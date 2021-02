LIVE | Besmettingen Duitsland verdubbeld, De Jonge vindt AstraZeneca ‘buitengewoon ingewikkeld bedrijf’

CoronaCoronaminister Hugo de Jonge vindt AstraZeneca ‘een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken’. Dat zei hij gisteren tijdens de persconferentie over de Brits-Zweedse farmaceut. Het bedrijf zou in de maanden april, mei en juli slechts de helft van de beloofde vaccins aan de Europese Unie leveren. ,,Het is om gek van te worden.” Het kabinet kampt volgens De Jonge om de drie, vier dagen met berichten dat de leveringen toch anders uitkomen dan eerder beloofd. Verder is het aantal gemelde besmettingen in Duitsland plots verdubbeld, na drie dagen van dalende cijfers. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.