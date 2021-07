LIVE | Belgische bejaarde vrouw besmet met twee varianten, eerste coronadode dit jaar in Australië

CoronavirusHet aantal nieuwe coronabesmettingen op één dag is op het niveau van afgelopen kerst. Voor het eerst sinds 25 december registreerde het RIVM meer dan 10.000 nieuwe gevallen in één etmaal. In een week tijd is het dagcijfer vernegenvoudigd. Veel mensen hebben zaterdag hun testafspraak bij Testen voor Toegang afgezegd na de persconferentie van vrijdagavond. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande testafspraken, uiteindelijk zijn maar 16.000 testen uitgevoerd Woensdagmiddag is er een debat. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.