LIVE | Bedrijvigheid Nederlandse industrie neemt weer toe, Grapperhaus in gesprek met boabonden

Twee verdachten aangehou­den voor schietpar­tij Amsterdam­se rapper

27 augustus Op de Nieuwersluishof in Amsterdam Zuidoost is vannacht de woning van de moeder van Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe, beschoten. Dat bevestigen meerdere bronnen. De rapper raakte dinsdagmiddag zelf gewond bij een schietpartij in de Vechtstraat in Zuid. Daarvoor zijn inmiddels twee verdachten aangehouden: gistermiddag een 21-jarige man uit Amsterdam en vannacht een 20-jarige man uit Amsterdam.