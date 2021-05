LIVE | Australische staat meldt eerste coronageval in meer dan een maand, Britten boven 50 krijgen in herfst derde prik

VIDEO Half jaar cel en werkstraf­fen voor fatale ‘pedojacht’ Arnhem

4 mei Twee van vijf jonge ‘pedojagers’ moeten een half jaar de cel in voor hun betrokkenheid bij de fatale mishandeling van de 73-jarige Jan in Arnhem. Dat heeft de rechtbank in Arnhem zojuist bekendgemaakt. De anderen krijgen een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden en maximale werkstraf van 200 uur.