LIVE | Artsen: Inhaalzorg weer verder onder druk, Suriname optimistisch over feestelijk oud en nieuw

Ongeloof na crash van dronken man en 10-jarig jongetje: ‘Papa, het is jouw schuld’

19 oktober ,,Het was zo zielig. Het jongetje had écht pijn, maar met die bezopen man was niet te praten.” Een dag nadat een auto een schuurtje ramde in Westervoort, onder de rook van Arnhem, zijn buurtbewoners nog steeds ontdaan door het incident.