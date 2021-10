LIVE | Amsterdam Dance Event in aangepaste vorm van start, De Jonge: ‘economisch belemmerende maatregelen’ eerder weg

CoronavirusOp Sint-Maarten zijn de afgelopen tien weken net zoveel mensen overleden als in de ongeveer anderhalf jaar daarvoor. En coronamaatregelen die ‘economisch belemmerend’ zijn, worden eerder losgelaten dan het coronatoegangsbewijs, zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. ,,Die coronapas is hooguit vervelend”, aldus de bewindsman hierover in de talkshow Op1. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.