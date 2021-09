LIVE | Ambitieus VS-plan om pandemie te beëindigen, coronapiek na introweken studenten blijft uit

OM tast nog in het duister over aanleiding om MH17 neer te schieten

13 september Het vervolgonderzoek naar de ramp met vlucht MH17 geeft nog geen duidelijkheid over de aanleiding om het vliegtuig neer te schieten. Er is nog geen nieuwe informatie binnengekomen over de bemanning van de Buk-raket en de besluitvorming over de inzet. Ook is er geen bewijs dat de twee Russische militairen die Oekraïne bijna had opgepakt, betrokken waren bij het neerhalen van de MH17.