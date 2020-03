LIVE: Alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast, kabinet roept op thuis te werken

Update Nederlan­ders vast in Vietnam: ‘Het wordt grimmig, militairen met knuppels bij de poort’

14:39 De groep van 25 Nederlanders die is vastgezet in een hotel in Vietnam is niet besmet met het coronavirus. Dat zegt reizigster Inge uit Capelle aan den IJssel, een van de Nederlanders die daar noodgedwongen zit. ,,Onze reisleidster heeft dat net verteld.” Onduidelijk is of de groep nu weg mag of nog in quarantaine moet blijven.