LIVE | Adviseur Boris Johnson ontkent omstreden autorit; daling aantal doden VS

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 23 nieuwe meldingen binnengekomen van patiënten die zijn overleden aan het coronavirus, tien mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Spanje opent vanaf begin juli (onder voorwaarden) de deuren voor buitenlandse toeristen en het horecaprotocol dat vanaf 1 juni in ons land gaat gelden, is aangepast: het is toch toegestaan voor twee mensen, of een huishouden met meer personen, om binnen 1,5 meter van elkaar te zitten. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het oude blog terug. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier.