LIVE | Advies VS: liever niet prikken met Janssen-coronavaccin, meer oud papier door besteldrift pakketjes

Nachtmer­rie voorbij: zoon (27) van aan corona overleden sport­school­baas mag ‘na wonder’ van ic af

Aan een periode van onzekerheid en wanhoop is voor de familie van de aan corona overleden Hans Schonewille een einde gekomen. De 27-jarige zoon van de bekende sportschooleigenaar belandde net als zijn vader met een coronabesmetting op de intensive care, maar inmiddels heeft hij die afdeling mogen verlaten. Het ziekenhuis in Groningen spreekt van een wonder, aldus de familie. 'Het is ongelofelijk wat voor veerkracht hij nog heeft.’

15 december