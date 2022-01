LIVE | Achterstand RIVM loopt op: 78.000 besmettingen niet geregistreerd; minder dan 250 patiënten op ic's

We stevenen af op meest zonloze januari, maar vanaf donderdag gloort hoop

Deze maand dreigt de meest zonloze januari ooit te worden, maar er gloort een lichtpuntje aan de horizon. Want ondanks dat we vandaag opnieuw te maken krijgen met een bewolkte dag, kunnen we vanaf donderdag in het hele land weer wat zon verwachten.

25 januari