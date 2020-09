LIVE | Aanzienlijke stijging besmettingen in Nederland, Den Haag nieuwe coronabrandhaard

CoronavirusIn België komt de stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus niet uit de lucht vallen, stellen experts. Twee factoren zouden een rol spelen: toeristen die terugkomen van vakantie en een zekere gemakzuchtigheid tegenover de maatregelen. De Nederlandse groothandel zal in 2020 naar verwachting een krimp laten zien van 6 procent. En alle wielrenners in de Tour moeten zich vandaag op de rustdag laten testen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Lees hier het vorige blog terug.