LIVE | Aantal gevallen in Duitsland neemt toe, Amerika voorziet groots steunpakket

CoronavirusPresident Trump wil de reisbeperkingen voor Europa en Brazilië opheffen, terwijl Biden ze juist wil aanscherpen. Verder neemt het aantal positieve tests in Duitsland opnieuw toe.Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.