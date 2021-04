LIVE | Aantal coronapatiënten op ic's licht gestegen, Finse premier wil noodtoestand opheffen

Door politiemo­tor geraakte voetgang­ster overleden, nabestaan­den verwijten agent niks

26 april De vrouw die een week geleden is aangereden bij een politieachtervolging aan de Zeestraat in Zevenbergen, is overleden aan haar verwondingen. Haar echtgenoot Ad wil dat de veroorzaker zich meldt: ,,Die scooterrijder móét weten dat Astrid is overleden.”