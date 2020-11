LIVE | Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk, Engeland versoepelt quarantaineregels voor reizigers

Aantal coronage­val­len in Nederland kruipt richting half miljoen

22 november Het aantal coronagevallen stijgt niet meer zo snel als in oktober, maar toch stevent Nederland gestaag af op een nieuwe mijlpaal. In de loop van komende week wordt waarschijnlijk de 500.000e besmetting in Nederland vastgesteld. Het is vooral een symbolische grens, want het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger.