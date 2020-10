LIVE | Aantal besmettingen in Duitsland daalt fors, Zuid-Korea test zorgpersoneel

Zusjes doen hartver­scheu­ren­de oproep: ‘Wie heeft onze hond doodge­schopt?’

18 oktober Het is een verhaal om koud van te worden. Door een doodschop is de hond van het gezin Offenberg uit Nijverdal er niet meer. Woezel (7) rende in een speelse bui achter een andere hond aan, hapte een keer en kreeg een trap tegen zijn kop van de andere hondeneigenaar. Het dier bleek niet meer te redden. En de dader? Die ging er volgens het baasje van Woezel vandoor.