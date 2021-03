LIVE | Aantal besmettingen Duitsland blijft dalen, besmettingen Curaçao blijven stijgen

Lale Gül: Praat over mijn verhaal, zodat iedereen weet wat er speelt

18 maart Sinds haar debuutroman Ik ga leven wordt Lale Gül (23) ernstig bedreigd en durft de schrijfster niet meer alleen de straat op. De autobiografische roman verhaalt over haar beklemmende jeugd in de streng Turks-islamitische gemeenschap in Amsterdam-West. Hoewel ze een mediastilte inlaste, verscheen gisteren een interview met haar in Flair.