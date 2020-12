LIVE | 6000 Rode Kruis-medailles voor vrijwilligers, eerste plaats voor Fauci in Yale-uitsprakenlijst

Politie doekt criminele bende op: grootste ketamine­vangst ooit in Nederland

4 december De politie in Noord-Holland heeft in een omvangrijk drugsonderzoek een criminele organisatie opgedoekt. De leden handelden in ketamine en produceerden crystal meth. Agenten vonden 350 kilo van de partydrug, de grootste ketaminevondst in Nederland ooit, ruim een ton aan cashgeld en vuurwapens.