LIVE | 527 nieuwe besmettingen in Nederland

Reportage Voetballen in coronatijd: dat is thuis omkleden, met twee man douchen

30 augustus Na een half jaar stil te hebben gelegen is het amateurvoetbal dit weekend onder strikte corona-protocollen weer van start gegaan. Eén van de 10.000 wedstrijden op het programma is die van AD-verslaggever David Bremmer. Een verslag van voetballen in coronatijd.