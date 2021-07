LIVE | 3914 nieuwe coronagevallen, laagste aantal in weken

Sibbe Jan (34) gaf al 10.000 euro uit voor de liefde: ‘Ze denken dat ik grap maak’

7:48 Sibbe Jan Noppert (34) is klaar met datingapps. Hij kan zichzelf er niet goed wegzetten en er mist altijd context. Want Sibbe Jan is nou eenmaal die leuke, bijzondere en overweldigende kerel die best intens is, aldus hijzelf. Daarom vlogen er dit weekend vliegtuigjes boven het land met de oproep: ‘Date mij!’ Want hij wil gewoon een relatie.