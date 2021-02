LIVE | 3280 nieuwe coronagevallen, laagste aantal sinds eind september

CoronavirusHet afgelopen etmaal zijn er 3280 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is het laagste aantal nieuwe coronagevallen per etmaal sinds 29 september. Afgelopen week werden er in totaal 29.031 besmettingen vastgesteld. De Britse variant van het coronavirus is de oude varianten waarschijnlijk nu al aan het inhalen in Nederland. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.