LIVE | 306 nieuwe patiënten in ziekenhuis opgenomen, kabinet trekt 1,3 miljard uit voor extra coronasteun

Ongevacci­neer­de Chantal (15) dagelijks in discussie met klanten: ‘Belache­lijk dat je wordt uitgeschol­den’

Een moordenaar. Dat zou de pas 15-jarige Chantal van der Sar zijn, omdat ze ongevaccineerd is. De tiener had afgelopen weekeinde weer eens een verhitte discussie met een klant van de lunchroom waar zij werkt. ,,Het enige dat ik kan doen is luisteren en sorry zeggen.”

15 november