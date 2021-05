LIVE | 1967 en 1968 aan de beurt voor prik, VS stelt vaccinatie voor EU-reiziger niet verplicht

Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhuis hardst gedaald sinds 1 januari

19 mei Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt steeds sneller. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) noteerde vandaag een afname van 147 patiënten in 24 uur. Dat is de grootste daling sinds 1 januari.