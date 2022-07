LIVE | 19 mensen aangehouden bij protest in Bleiswijk, opgepakte boerenzoon Jouke weer vrij

Nadat boeren voor de derde avond op rij distributiecentra in Bleiswijk blokkeerden, heeft de ME ingegrepen. Daarbij zijn negentien mensen aangehouden. De drie mannen die dinsdag werden opgepakt bij een boerenprotest in Heerenveen zijn inmiddels weer vrij en worden niet langer verdacht van poging tot doodslag. Onder hen was ook de 16-jarige beschoten boerenzoon Jouke. Het drietal blijft wel verdachte. Volg hier het laatste nieuws over de boerenprotesten in ons liveblog.