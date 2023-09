Lisa hoeft nooit naar de supermarkt: ze eet het hele jaar uit eigen tuin (en woont níet op een boerderij)

Wel eens een tomatenplantje in de tuin proberen tot bloei te brengen, of genoten van een zelfgekweekte aardbei? Lisa Moll (28) uit Wilnis gaat nog veel verder. ,,Sla, komkommer, boontjes, aardappelen, vruchtensap. We zijn het hele jaar door zelfvoorzienend.”

Is het een rijtjeshuis, of...? Planten in de voortuin en in de achtertuin en daar tussendoor scharrelen ook nog enkele kippen. Alsof je een boerderij nadert. ,,We noemen het ook liefkozend ‘Boerderij in een Rijtjeshuis’’, zegt Moll.

Terwijl ze dit met een lach zegt, tilt ze even een deksel van een grote pan op het elektrisch fornuis. ,,Pruimen. Daar ben ik sap van aan het maken.’’ Op het aanrecht staan al potten met in blokjes gesneden aardappelen.

En dat is bepaald niet de gehele oogst. Ze loopt naar boven. In wat bij anderen een slaapkamer is, oogt het als een grote voorraadkast of winkeltje. Rekken vol potten met sappen, tomatensaus en noem maar op. ,,Nee, niet om te verkopen’’, klinkt het stellig. ,,Mijn partner en ik eten dit zelf op in een jaar tijd.’’

Streekproductenmarkt

Verkoop, bijvoorbeeld op een streekproductenmarkt zoals Woerden die op zaterdag kent, is ook nooit het doel geweest, zegt Moll. ,,Als ik in de voortuin aardbeien pluk, laat ik een voorbijganger er wel eens een proeven. En familie en vrienden krijgen wel eens wat, maar daar blijft het bij. Anders gaat er te veel tijd in zitten en moet je investeren in grotere pannen en zo. Het is puur om zelfvoorzienend te zijn en dat lukt goed.’’

Dit jaar wel dertig potten tomaten­saus van het afgelopen jaar Lisa Moll

Zo goed, dat er soms over blijft. ,,Zoals dit jaar wel dertig potten tomatensaus van het afgelopen jaar. Wel handig, want als de oogst dit jaar tegenvalt, hebben we nog wat achter de hand.’’

Als ze het heeft over een boerderij in een rijtjeshuis, kun je Moll dus wel de boerin noemen. ,,Ja, mijn partner bemoeit zich er niet echt mee. Die is meer van het opeten.’’ Dat geldt ook voor de fotograaf, die in de achtertuin na het maken van een foto van Moll een tomaatje van een plant plukt en in haar mond stopt. ,,Mmmm, heerlijk.”

Het ‘boeren’ begon vijf jaar geleden. ,,Nou, eigenlijk nog eerder. Een moestuin was al langer mijn droom om zelfvoorzienend te zijn. Na mijn studie film begon ik erover na te denken. Zelf aangeleerd via YouTube. Pas toen we vijf jaar geleden van een appartement naar dit huis met tuin verhuisden, kon ik beginnen. Het eerste jaar proberen met een fruitplantje, tomaten, komkommer en sla. En toen het goed lukte, ontplofte het het jaar daarna. Mijn voordeel was dat ik de jaren ervoor me er al goed in had verdiept en dus niet gaandeweg wat hoefde te proberen.’’

Volledig scherm Eieren krijgt Lisa Moll onder andere van kip Kerrie. © Marlies Wessels

Gezond en goedkoop

Een uit de hand gelopen hobby, noemt ze haar boerderij in een rijtjeshuis. ,,Maar een met als groot voordeel dat we gezond en goedkoop kunnen eten. Het kost bijna niets. Pannen en potten ja, dat wel. Maar groenten en fruit verbouwen kost niets en dankzij de zonnepanelen kost het stroom om te koken ook niets. Door het inmaken en wecken, blijft alles lang houdbaar.’’ Tomatensaus is haar eigen favoriet. ,,Vooral omdat je het voor van alles kunt gebruiken.’’

Hoewel ze de oogst niet verkoopt, kan de inwoonster van Wilnis er toch van leven. ,,Ik heb een YouTube-kanaal waarin ik filmpjes maak (ook met de naam Boerderij in een rijtjeshuis, red.), waar ik inmiddels zevenduizend volgers heb. Daar krijg ik voor betaald door Google vanwege de advertenties.”

Zijn buurtbewoners al enthousiast geworden door haar succes met de moestuin? ,,Nee, dat niet. Ik heb wel een aantal mensen in mijn vriendengroep geïnfecteerd. Ik heb ze wel gewaarschuwd dat het met één plantje begint, maar dat het vervolgens uit de hand kan lopen. Net als bij mij.’’

