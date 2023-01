Lisa (36) en haar meisjes zien jonge acrobaat vallen in Kerstcircus Haarlem: 'Er was veel ongeloof’

MET VIDEODe artiest die van een grote hoogte naar beneden viel tijdens een optreden van het Kerstcircus Haarlem is buiten levensgevaar. Het circus meldt dat de acrobaat aanspreekbaar is en veel pijnstilling nodig heeft. Hij wordt nog nader onderzocht op bijvoorbeeld breuken of inwendig letsel. Lisa Adriaansen (36) en haar twee kinderen van 7 en 10 zagen de acrobaat van dichtbij vallen. ,,Het was echt heel naar om te zien.”

Het ongeluk gebeurde woensdagavond rond 20.45 uur, terwijl de voorstelling net een uur onderweg was. Er waren zo’n duizend toeschouwers in de circustent aanwezig, onder wie veel kinderen. ,,Iedereen dacht in eerste instantie dat het bij de act hoorde, maar vervolgens werd duidelijk dat het om een heel ernstig incident ging”, vertelt Adriaansen. Zij was met haar kinderen speciaal vanuit Den Haag naar het circus gekomen. ,,Het was een prachtige show die helaas in een drama is geëindigd.”

De acrobaat maakte volgens Adriaansen een soort salto in een groot draaiend rad. Dat ging door een nog onbekende oorzaak mis. Het slachtoffer, een mannelijke acrobaat van vermoedelijk in de twintig, viel volgens illusionist Hans Klok ‘een meter of vijftien’ omlaag. Adriaansen schat dat het een meter of 7 is geweest. ,,Het was in elk geval van grote hoogte. Die jongen viel met een enorme klap tegen de grond. Vervolgens knalde er ook nog een soort rad tegen zijn hoofd. Mijn jongste meisje van 7 reageerde er heel heftig op.”

Bezoekers reageerden vol ongeloof op het incident, zegt Adriaansen. ,,Vanuit de organisatie werd direct verzocht om geen video’s te maken. Helaas waren er toch nog een aantal die dat wel deed. Die werden er door de rest op aangesproken.”

Lees door onder de Facebookpost.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uurtje bezig

De circusartiest werd gewond naar het ziekenhuis gebracht en hulpverleners hebben het publiek het circus uitgeleid. ,,De show ging uiteraard niet door. Ze waren net een uurtje onderweg, het incident gebeurde vlak na de pauze. Ik ben blij dat het nu beter gaat met de acrobaat”, besluit Adriaansen.

Het circus biedt hulp aan mochten toeschouwers daar behoefte aan hebben. ,,Tussen de duizend toeschouwers zaten ook een hoop kinderen die deze persoon naar beneden hebben zien vallen. Dit is heel heftig om te zien, dus vanuit de politie adviseren we om contact op te nemen met de huisarts, mochten zij hierna klachten krijgen. Ook is er slachtofferhulp beschikbaar”, zegt de woordvoerder.

Het Kerstcircus staat sinds 22 december in het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem-Oost. Tot en met 8 januari staan er voorstellingen gepland, onder anderen met Hans Klok. De shows van de komende dagen gaan gewoon volgens planning door, aldus het circus.

Reactie Hans Klok

Klok zegt tegen Shownieuws dat hij het ongeluk niet zag gebeuren, omdat hij zich aan het omkleden was voor zijn tweede act van de avond. ,,Heel tragisch’’, noemde hij het ongeval. Volgens de illusionist gebeurde het tijdens een act met een groot draaiend rad. ,,Er gebeuren veel ongelukken mee”, stelt hij tegen Shownieuws. Het slachtoffer, een mannelijke acrobaat, viel ‘een meter of vijftien’ omlaag, aldus Klok. ,,Nu is het afwachten. (...) Laten we hopen dat het goed gaat.”

Volledig scherm Een medewerker van het Kerstcircus Haarlem is zwaargewond geraakt. De artiest viel van grote hoogte naar beneden tijdens een optreden © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.