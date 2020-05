Liquidatieproces Marengo: nieuwe moordverdenking, Saïd Razzouki begin 2021 naar Nederland

Maandagochtend is het monsterproces Marengo in de beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp hervat met een nieuwe inleidende zitting. Vanwege de coronamaatregelen volgen de verdachten het proces vandaag via een videoverbinding. Desondanks zijn er rond de rechtbank opnieuw strenge veiligheidsmaatregelen getroffen: het gebied is afgezet door zwaarbewapende en gemaskerde agenten. Het Marengo-proces draait om vijf moorden en een aantal moordpogingen. In totaal zijn er zeventien verdachten.

Nieuwe ontsleutelde chatberichten

Het Openbaar Ministerie (OM) gaf bij de start van de zitting aan, dat in het onderzoek nieuwe ontsleutelde chatberichten zijn opgedoken van Saïd Razzouki en zijn broers Mohammed en Zeki. Daarnaast gaat het OM een nieuwe moord toevoegen aan de tenlastelegging van een aantal verdachten. Het gaat om de moord op de Amsterdammer Appie Belhadj, die in mei 2016 bij een flat in Amsterdam Zuidoost werd doodgeschoten. Belhadj wist dat hij op een dodenlijst stond en heeft daarover met de politie gepraat. Voor deze moord is rapper Jason L. in hoger beroep tot 18 jaar celstraf veroordeeld. Wie het OM nog meer voor deze moord wil vervolgen zal het op een later moment bekendmaken.



Ondanks de coronamaatregelen hoopt het OM dat de inhoudelijke behandeling tegen de zeventien verdachten in het Marengo-proces in december 2020 of januari 2021 zou kunnen beginnen. Een complicerende factor is de uitlevering van hoofdverdachte Saïd Razzouki. Hij werd in februari na een jarenlange zoektocht gevonden in een appartementencomplex in Colombia en vastgezet. ,,Vlak voor het ingaan van de coronamaatregelen is het uitleveringsverzoek de deur uitgegaan”, zei de officier van justitie. Er is goede hoop dat Razzouki begin 2021 naar Nederland kan komen, al kunnen de coronaproblemen die ook in Colombia spelen voor vertraging zorgen. Wel heeft de rechtbank al zeker veertig zittingsdagen gereserveerd.