Limburgse jongerensoos draagt schuld aan dood dronken jongen

'Amsterdams-Chileense crimineel leidde moordcom­man­do'

15:16 Justitie ziet in onderschepte emails sterke aanwijzingen dat de Amsterdams-Chileense crimineel Richard R. (44) - 'Rico de Chileen' - een groep leidde die liquidaties liet plegen. Het gaat onder meer om het laten doodsteken van een rivaal in Dubai. Wie dat was en of die moord is uitgevoerd, is nog niet bekend. Ook ander mailverkeer lijkt over onderwereldmoorden te gaan.