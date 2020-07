Limburgse deken roept inbrekers op zijn kluis te kraken in ruil voor koffie en vlaai

Boer (59) overlijdt enkele dagen nadat hij bekneld raakte in zijn melkinstal­la­tie

16:55 De 59-jarige boer die donderdagmorgen zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in het Twentse Hezingen is aan zijn verwondingen bezweken. Dat is zojuist bekend geworden. De man was bekneld geraakt in de automatische melkinstallatie.