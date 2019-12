Limburgse brandweer vist twee drenkelingen uit de Maas

Het incident gebeurde even na half drie ter hoogte van de sluis in Heel. Een ooggetuige zag het gebeuren en schakelde de hulpdiensten in. Ook een traumahelikopter is bij de reddingsoperatie ingezet. De helikopter kon de drenkelingen lokaliseren, waarna ze door de brandweer met een boot werden opgepikt.



Het tweetal is bij camping Oolderhuuske (Roermond) veilig aan de kant gebracht. Ambulancepersoneel heeft zich over hen ontfermd. De slachtoffers zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat waarschijnlijk om twee personen die aan het vissen waren. De oorzaak is nog onduidelijk.