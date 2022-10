Limburger Yvo T. veroordeeld tot 27 jaar cel wegens doodschieten Belgische agent in Spa

UpdateHet Hof van Assisen in Tongeren heeft vandaag de 40-jarige Yvo T. wegens het doodschieten van een agent veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. De uitspraak is conform de eis van de openbaar aanklager. Een volksjury had de Limburger vrijdag al veroordeeld voor doodslag op een agent in Spa in 2018, en poging tot doodslag op diens collega.

Dat laatste omdat hij na het doodschieten van de 37-jarige Amaury Delrez op 26 augustus 2018 ook vier keer had geschoten op agent Ghislain Schils (58). Die werd echter niet getroffen.

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Wel kan T. in cassatie gaan.

Het Hof spreekt van een ‘afschuwelijk laffe manier’ waarmee T. met een wapen in de hand op vijf centimeter afstand de trekker overhaalde en de agent in zijn nek schoot. Even laf noemde het Hof het feit dat hij vervolgens vier maal schoot op een collega van Amaury Delrez. ,,Het leed dat u veroorzaakte is onherstelbaar”, aldus het Hof. ,,Het zal een stempel blijven drukken op het leven van alle mensen die achterbleven en dat van Schils.”

Drank en drugs

Samen met zijn broer en vriend had T. de kwalificatie van de Grand Prix in Francorchamps bij Spa bezocht. Daarna volgde een avondje stappen, dat door overvloedig drank- en drugsgebruik uit de hand liep.

Tijdens een conflict in bar Havanna in Spa zagen mensen dat Yvo T. een vuurwapen bij zich had. De politie werd gebeld en de agenten Delrez en Schils hielden de taxi aan waarmee T., diens broer en de vriend wilden vertrekken. Toen Delrez de onwillige broer Cyril uit de taxi trok en meenam naar de stoep achter het politiebusje, stapte T. uit, liep op de agent af, drukte de loop van zijn Walter P38 tegen de nek van de agent en haalde de trekker over. Delrez overleed ter plaatse.

De andere agent vuurde een schot af en trof T. in de buik, maar die schoot vier keer terug, waarop Schils dekking zocht achter een boom. T. vluchtte, wist acht uur lang uit handen van de politie te blijven, en ‘verloor’ naar eigen zeggen onderweg zijn pistool, dat nooit meer is teruggevonden.

Vervroegde vrijlating

Als T. een derde van zijn straf (negen jaar) heeft uitgezeten kan hij om vervroegde vrijlating vragen. Dat is over vijf jaar, want de negen jaar gaan in vanaf de feiten in 2018. Vaak duurt het dan nog enkele jaren voor iemand daadwerkelijk voorwaardelijk vrijkomt, zodat in de praktijk veel gevangenen na de helft van hun straf te hebben uitgezeten in België op vrije voeten komen.

Volledig scherm Bloemen in Spa ter nagedachtenis aan de doodgeschoten agent Amaury Delrez. © ANP / ANP