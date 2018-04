Lierse plantenkweker duikt ineens op in liquidatiezaak mocro-maffia

Na bordspel Kolonisten van Catan staat ons nog wat te wachten

4 april De fabrikant van het populaire bordspel Kolonisten van Catan blijkt de naam van het spel te hebben veranderd in Catan. Volgens een woordvoerder geeft het woord kolonisten een 'nare bijsmaak'. Daarmee is de spelletjesmaker lang niet de enige die zwicht in de discussie over al dan niet correct taalgebruik.