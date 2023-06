Lieke (16) verongelukte door hoog gras, na strijd van acht jaar wordt er eindelijk consequent gemaaid

Politie zoekt minderja­rig meisje dat mogelijk is ontvoerd door man in Capelle aan den IJssel

De politie is op zoek naar een minderjarig meisje dat vrijdagavond voor het laatst in de omgeving van de Jacob van Ruysdaelsingel in Capelle aan den IJssel is gezien. Rond half elf ‘s avonds kwamen er meerdere meldingen binnen van mensen die zagen dat het meisje tegen haar wil werd meegenomen.