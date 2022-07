Liegende reizigers doen alsof ze handicap hebben om rijen Schiphol te ontwijken

Dat is opvallend, omdat het reizigersaantal toen een stuk hoger lag dan nu, zegt Schiphol-woordvoerder Madelon van der Hof. ,,Toen was er namelijk nog geen corona.’’ Voor de stijging zijn twee verklaringen: reizigers staan langer in de rij en hebben dus eerder assistentie nodig. ,,Maar we zien ook steeds vaker reizigers die hulpmiddelen inzetten om de rijen te omzeilen.’’

Lege rolstoelen

In eerste instantie had Schiphol slechts een vermoeden dat reizigers de regeling misbruiken. Maar een video die afgelopen week verscheen op social media, onderstreept dat vermoeden. Op die video is namelijk te zien hoe een reiziger krukken bestelt, een rolstoel gebruikt van Schiphol, niet in de rij hoeft en vervolgens op twee benen danst nadat hij langs security is. ,,Naast die stijging en de video zagen we ook na security lege rolstoelen staan. Alsof er een wonder was gebeurd.’’