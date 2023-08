Lichaam van vader én zoon wordt overgenomen door spierziekte: ‘Ik zorg 24/7 voor hem’

Shehera wil graag treinver­keers­lei­der worden: ‘Ik heb mijn bestemming gevonden’

Treinen die niet kunnen rijden omdat er te weinig personeel is om het verkeer in goede banen te leiden? In Amersfoort hebben ze daar iets op gevonden. Daar is in korte tijd een ‘spoorcampus’ ontstaan, waar jaarlijks tachtig aspirant-treinverkeersleiders een vijf à zes maanden durende basistraining volgen. In nagebootste verkeersposten stoeien de leerlingen met kapotte bovenleidingen en rommel op de rails. ,,Als er een calamiteit is, moet je snel kunnen schakelen.’’